Por primera vez observan las ondas generadas por el choque de estrellas de neutrones

Louisiana, Estados Unidos .- Una investigación realizada entre los observatorios LIGO (observatorio de ondas gravitacionales, por sus siglas en inglés), ubicado en Estados Unidos, y Virgo localizado en Italia, logro detectar por primera vez las ondas gravitacionales generadas por la fusión de dos estrellas de neutrones, además observaron la luz generada durante el evento espacial.

De acuerdo con la BBC, el descubrimiento fue hecho usando el interferómetro LIGO y el detector Virgo así como unos 60 telescopios terrestres y espaciales.

Keith Riles, profesor de física de la Universidad de Michigan y miembro del comité científico colaborativo de detección que validó el descubrimiento, señaló; “Somos muy afortunados de que la primera fusión de estrellas de neutrones detectada por LIGO trajera consigo un brote de rayos gamma inmediato, seguido de un resplandor en ondas de radio, luz infrarroja, visible y ultravioleta, y en rayos X. La naturaleza nos ha sonreído una vez más”.

La señal de ondas gravitacionales, llamada GW170817, fue detectada el 17 de agosto a las 08:41 am EDT; la detección fue hecha por los dos detectores idénticos LIGO, situado en Hanford, Washington y Livingston, así como por un tercer detector, Virgo, situado cerca de Pisa, Italia, el cuál sólo observó una pequeña señal, pero proporcionó información crucial para la localización de este evento cósmico.

Los investigadores recordaron que se las conoce como estrellas de neutrones porque el proceso por el cual colapsan hace que se combinen los protones y los electrones cargados en los átomos de las estrellas.

El estallido tuvo lugar en una galaxia llamada NGC 4993, en la constelación de Hidra. Las estrellas tenían masas entre un 10 por ciento y un 20 por ciento más pesadas que la de nuestro Sol, pero su diámetro no superaba los 30 Km.

“Eran los centros condensados que dejaron estrellas masivas que habían explotado hace mucho tiempo para transformarse en supernovas”, señalaron los científicos.

“Las estrellas de neutrones son las estrellas más pequeñas, más densas que se sabe existen y se forman cuando estrellas masivas explotan en supernovas. A medida que las dos estrellas de neutrones se acercaron, emitieron ondas gravitacionales que fueron detectables durante unos 100 segundos. Cuando chocaron, emitieron un destello de luz en forma de rayos gamma que fueron observados en la Tierra unos dos segundos después de las ondas gravitacionales”, agregó Riles.

Swope & Magellan telescopes made optical & infrared images of SSS17a, first optical counterpart to #GW170817 in galaxy NGC4993. pic.twitter.com/dDo3M08Knz

— LIGO (@LIGO) 16 de octubre de 2017