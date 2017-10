Estos son los planetas que se pueden explorar mediante Google Mapas

California, Estados Unidos .- En la plataforma de mapas virtuales de Google ya se puede explorar algunos de los planetas y lunas que se localizan en la vía láctea, informó la empresa a través de un comunicado.

Space out to the moons and back! With 12 new planets and moons to explore, the @googlemaps galaxy just got bigger → https://t.co/0UDVoklfTn pic.twitter.com/cJKvGHN3iH

— Google (@Google) 16 de octubre de 2017