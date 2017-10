Se anuncian nuevas reglas para Twitter

Ten cuidado con lo que publicas, porque muy pronto habrá un nuevo reglamento que no tolere los mensajes de insinuación sexual, símbolos de odio o que fomente dicho sentimiento, grupos violentos que glorifique la violencia.

Debido al escándalo del productor de cine, Harvey Weinstein, el gran número de víctimas femeninas ante el acoso sexual, entre otras noticias, el CEO de la red social Twitter, Jack Dorsey, tomó cartas en el asunto anunciando un nuevo reglamento que se implementara en dicho medio.

En la plataforma, el director tuiteó que la compañía ha estado trabajando en los últimos meses en tomar una dura pero necesaria decisión en donde sancionará a todo usuario que utilice Twitter de forma negativa e inapropiada; ya no será permitido la violencia, el acoso sexual, desnudez, grupos violentos o que se fomente el odio a otro ser humano en las publicaciones de los usuarios. Este nuevo estatuto será para fomentar la paz y el respeto principalmente hacia las mujeres.

“Decidimos tomar una postura más agresiva en nuestras reglas y cómo las haremos cumplir”, publicó Dorsey en la plataforma.

6/ We decided to take a more aggressive stance in our rules and how we enforce them. — jack (@jack) October 14, 2017

Sin embargo, el magnate no especificó la fecha o periodo en que se implementaría este nuevo reglamento a la red social. No obstante, de acuerdo con la información de CNN, Twitter tiene en mente liberar esta nueva actualización en las siguientes semanas.

8/ These changes will start rolling out in the next few weeks. More to share next week. — jack (@jack) October 14, 2017

El medio Blasting News aseguró que esta nueva implementación surgió debido al tweet que publicó unas de las actrices víctimas del productor Weinstein, Rose McGowan en abunda: “Le dije a la cabeza de su estudio que Harvey Weinstein me violó. Lo dije una y otra vez. Él me dijo que no había pruebas. Yo dije que soy la prueba”, tuiteó la célebre.

1) @jeffbezos I told the head of your studio that HW raped me. Over & over I said it. He said it hadn’t been proven. I said I was the proof. — rose mcgowan (@rosemcgowan) October 12, 2017

Sin embargo, su cuenta fue temporalmente bloqueada ya que reveló en su cuenta el número telefónico de Jeff Bezos, uno de los directivos de Amazon y posible cómplice silencioso de Weinstein.

Ante el baneo de la actriz, usuarios se levantaron en contra de Twitter utilizando el hashtag #WomenBoycottTwitter suponiendo que el bloqueo de la estrella fue por su mensaje, no obstante, la red social aclaró que el bloqueo fue revelar información personal del directivo, punto que está prohibido dentro de las reglas generales de uso de Twitter.