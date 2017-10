¡Buenas noticias para los amantes de los animales! Google Photos, una de las aplicaciones más utilizadas para mantener organizadas tus fotografías, informó que ahora ordenará también las fotografías de tus mascotas. Esta modalidad de la app reunirá de forma automática todas las imágenes de tu perro o gato en el mismo álbum.

Se basa en un algoritmo similar al de reconocimiento de rostro en las personas y permite nombrar y etiquetar las fotografías con el nombre de tu mascota. Además de la posibilidad de ingresar características como la raza y edad del mismo.

Pero eso no es todo. Para darle un toque animalesco a su función, se han anexado seis distintas canciones inspiradas en nuestros amigos de cuatro patas. Los avances tecnológicos no dejan de sorprendernos, y tal vez pronto se podrá identificar todo tipo de animal.

Han surgido algunas preguntas respecto a su eficiencia, por ejemplo, qué pasa si tengo dos perros de la misma raza y mismo color, ¿podrá la aplicación distinguirlos? La respuesta aparente en sí, ya que sus algoritmos pueden leer hasta el más pequeño detalle en su pelaje y rasgos físicos. Google Photos, cataloga todo tipo de fotografías desde alimentos, lugares objetos, rostros y ahora animales.

Barking news! Now, photos of your dog or cat will be grouped alongside people in Google Photos. https://t.co/vhaWGki5NM pic.twitter.com/UVKvf1ZOOL

— Google Photos (@googlephotos) October 16, 2017