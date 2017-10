Nintendo se enfocará en desarrollar títulos para una audiencia más madura

Es bien sabido que Nintendo es reconocido principalmente por fanáticos como una consola dirigida para una audiencia familiar, en donde personajes como Super Mario Bros., Pokémon, Animal Crossing, Kirby, Splatoon, entre otros, es enfocado a una audiencia juvenil.

No obstante, el medio The Wall Street Journal reporta que Nintendo está dirigiendo su nueva consola híbrida, el Nintendo Switch ante una audiencia para mayores de edad.

En una entrevista llevada a cabo por el jefe ejecutivo del estudio desarrollador Inti Creates, Takuya Aizu, comentó que su título Gal Gun 2, un juego shooter para adultos en donde revela escenas de mujeres mostrando su ropa interior fue aceptado para la adaptación en el Switch.

“Pensé que no sería posible lanzar un juego como este para el Switch, pero sorprendentemente, Nintendo nos dio luz verde”, explicó el Aizu.

Asimismo, Nintendo confirmó el lanzamiento de dos juegos shooter un tanto violentos. Doom, que se encuentra programado para llegar a tiendas el 10 de noviembre de 2017 y Wolfenstein II: The New Colossus para el 2018; ambos títulos cuentan con imágenes no apta para menores de edad.

De acuerdo con IGN, se reportó que Nintendo se encuentra trabajando para aumentar el número de consumidores del occidente desarrollando una gran variedad de títulos tanto innovadores y familiares como Super Mario Odyssey hasta juegos de estilo más maduro como L.A. Noire. Asimismo, la Gran N tiene en mente crear diferentes modos de jugabilidad.

Fanáticos de la marca esperan nuevos títulos clasificados para mayores de 17 años, gracias a que Nintendo está abriendo a nuevas posibilidades y nuevas puertas. Ciertos desarrolladores podrían comenzar a trabajar con la Gran N para remasterizar antiguos títulos, inclusive hay rumores apuntan que Rockstar Games podría realizar una adaptación de Grand Theft Auto V para el Nintendo Switch.