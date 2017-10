Facebook estrena un servicio de pedido de comida online

La nueva herramienta de Facebook te permite pedir comida a tu domicilio, directamente desde desde tu página principal de la red social.

California, Estados Unidos .- A través de una asociación con diversos restaurantes la red social Facebook implementó, en Estados Unidos, una nueva herramienta que te permite pedir comida a tu domicilio sin necesidad de abandonar tu perfil de la red social. La empresa explicó que por medio de esta reciente opción busca que las personas se conecten más tiempo a su plataforma y que se simplifique el proceso de compra online de alimentos.

En declaraciones retomadas por ABC, Alex Himel, vicepresidente de la compañía fundad por Mark Zuckerberg, señaló que “la gente entra en Facebook para ver qué comer leyendo acerca de los restaurantes de su ciudad y viendo qué opinan sus amigos de ellos. Así que queremos hacer el proceso aún más sencillo”.

Algunas de las franquicias que se unen a este servicio son; Chipotle Mexican Grill Inc, Jack in the Box Inc, Five Guys y Papa John’s, así como con los servicios de entrega EatStreet, Delivery.com, DoorDash y Olo, detalló la plataforma de comunicación a través de un comunicado.

El directivo señaló que llevan más de una año con las pruebas de la herramienta, la cual esta disponible desde el pasado 13 de octubre, y en la misma se despliega una lista de los restaurantes que hay disponibles en la zona del usuario, así como de los menús que se ofertan. “Por lo que lo único que se debe de realizar es seleccionar que se desea comer”, concluyó Himel.