Caen acciones de Apple por bajas ventas del iPhone 8

La marca de tecnología e innovación, Apple, está pasando por dificultades financieras gracias a su mala presentación al lanzar al mercado su más reciente smartphone: el iPhone 8.

Con información de Reuters, se informó que la marca de la manzana mordida perdió casi tres por ciento de acciones el jueves pasado. De acuerdo con el presidente ejecutivo de la compañía Rogers Communication (conocida por ser la mayor red telefónica móvil de Canadá) declaró que la razón por la que Apple está sufriendo este inconveniente es por las bajas ventas que ha producido su más reciente línea de smartphones: el iPhone 8.

Clasificó la demanda del nuevo dispositivo como “anémica”. Sin embargo, admite que este problema no es una situación que ponga tensa a la compañía fundada por Steve Jobs.

También te puede interesar: Apple se encuentra trabajando en el próximo iPhone, uno con pantalla flexible

“Yo no creo que sea un problema de largo plazo. Lo único que causaría Apple sufrir serios problemas es si los glitches no se reparan o la demanda del iPhone 8 no suba… pero es probable que lo solucionen. Podrías decir que esto es un tropiezo para Apple, pero yo creo que hoy no es razón para entrar en pánico”, apuntó el presidente ejecutivo.

Se espera que el nuevo y esperado iPhone X pueda levantar a la compañía de la caída de acciones del actual smartphone e inclusive posicionarse mejor en el mercado en la categoría de tecnología.

El presidente de finanzas de la compañía móvil Verizon, Matt Ellis, concuerda de que en el tercer trimestre del 2017 para Apple hubo un descenso de ventas por el iPhone 8, no obstante, coincide de que la introducción del teléfono conmemorativo pueda salvar a la compañía, reporta Dinero en Imagen. Asimismo, la fuente teoriza que un recorte de producción de la octava edición del iPhone hizo que las acciones de la manzana descendieran.