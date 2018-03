El deshielo en Antártida y Groenlandia ha acelerado confirma información satelital.

El derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida está acelerando el aumento del nivel del mar, muestran nuevos datos satelitales. Según la investigación, al ritmo actual, los océanos del mundo subirán en promedio al menos 60 cm para fines de siglo.

Sin embargo, la investigación muestra que el ritmo se aceleró. Esto es confirmado por simulaciones informáticas de los científicos, mismas que concuerdan con las predicciones de la ONU, que publica informes periódicos sobre el cambio climático.

El aumento del nivel del mar está causando el calentamiento de las aguas y el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares. Del aumento de 7.5 cm en los últimos 25 años, aproximadamente el 55% proviene de la expansión de agua más cálida, y el resto se debe a la fusión del hielo.

Los factores que afectan el aumento del nivel del mar son: las fluctuaciones de un año a otro causadas por eventos naturales y las grandes tendencias a largo plazo relacionadas con el cambio climático provocado por el hombre.

Los resultados de la investigación fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academies of Sciences.

