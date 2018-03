Google lanzó oficialmente Android Go, el nuevo software diseñado para equipos con menos de 1GB de memoria RAM.

¿Qué es Android Go?

Android Go es una versión ligera de Android Oreo, que se compone de tres áreas optimizadas: la Google Play Store, las apps de Google y el sistema operativo. Estas áreas han sido rediseñadas para la edición Go de Android Oreo, para que puedan ejecutarse con hardware de menor potencia, específicamente, con menos de 1GB de memoria RAM.

El sistema operativo está basado en Android Oreo, pero esta versión ocupa mucho menos espacio de almacenamiento y permitirá correr aplicaciones hasta 15% más rápido que las versiones anteriores de Android. Otra de sus ventajas es que le permite a los usuarios consumir menos datos.

Sus aplicaciones preinstaladas, como Gmail Go, YouTube Go o Google Maps Go, ocuparán la mitad del espacio que las versiones normales. También llegarán aplicaciones creadas específicamente para esta versión, como Google Go o Files Go.

Se espera que los dispositivos con Android Go lleguen al mercado Mexicano en las próximas semanas.

También te puede interesar: Google enfrenta demanda colectiva por defectos en sus dispositivos Pixel