Google Images elimina el botón “Ver Imagen” tras acuerdo con Getty

California, Estados Unidos.– En días pasados el buscador más utilizado en Internet, Google, realizó cambios en la forma en que presentaba los resultados en su sección de imágenes, uno de los más visibles fue la eliminación de la opción de abrir una nueva pestaña donde se desplegaba la foto, herramienta conocida como “Ver Imagen”, dicha acción fue realizada debido a que la empresa informática llego a un acuerdo con Getty,agencia de fotografía de stock estadounidense, para usar su bando de datos.

A través de un comunicado la agencia detalló que con este acuerdo se daba por terminada una disputa iniciada contra el buscador donde se indicaba que las búsquedas de imágenes en Google facilitaba que la gente encontrara imágenes de Getty y las usara sin dar el crédito correspondiente.

“Hoy estamos lanzando algunos cambios en Google Images para ayudar a conectar a los usuarios y sitios Web útiles. Esto incluirá quitar el botón Ver imagen. El botón Visitar permanece, para que los usuarios puedan ver las imágenes en el contexto de las páginas Web en las que se encuentran”, Google.

Today we’re launching some changes on Google Images to help connect users and useful websites. This will include removing the View Image button. The Visit button remains, so users can see images in the context of the webpages they’re on. pic.twitter.com/n76KUj4ioD

— Google SearchLiaison (@searchliaison) 15 de febrero de 2018