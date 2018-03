NASA transmitirá este viernes una caminata espacial desde la EEI

Florida, Estados Unidos.- El proyecto financiero presentado por la administración de Donald Trump plantea que el gobierno estadounidense ceda el financiamiento de la Estación Espacial Internacional (EEI) a la industria privada, esto debido a que desean usar esos recursos en la futura construcción de una estación lunar. En lo que se decide si es viable o no esta propuesta la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que este viernes 16 de febrero realizará una transmisión en vivo de la caminata espacial, que realizarán dos de los astronautas que se encuentran viviendo en la EEI.

A través de sus redes sociales la agencia espacial publicó algunas imágenes de la maniobra realizada por los ingenieros de vuelo de Expedition 54 Mark Vande Hei de la NASA y Norishige Kanai de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón quienes saldrán al espacio para mover los componentes del sistema robótico de la estación a un almacenamiento a largo plazo, reportó Notimex,

2.5 hours into today’s #spacewalk, @Astro_Sabot and @Astro_Kanai have completed the major tasks. The spacewalkers are now more than an hour ahead of the timeline and moving on to work through some extra tasks. Watch: https://t.co/mzKW5uV4hS pic.twitter.com/klYcGP7Wf7

— NASA (@NASA) 16 de febrero de 2018