A partir del viernes, y durante todo el fin de semana, Microsoft le permitirá a los usuarios que no cuentan con suscripción Xbox Live Gold jugar en línea y acceder a todos los servicios de esta membresía. La promoción estará disponible para las consolas Xbox 360 y Xbox One.

Durante este periodo los no miembros del programa no podrán descargar los videojuegos gratuitos que ofrece Games With Gold cada mes a sus suscriptores.

Sin embargo, este fin de semana estarán disponibles dos videojuegos para las personas que deseen descargarlos y probarlos; Rainbow Six Siege y NBA 2K18. Además de poder probarlos de forma gratuita, se podrán combinar con el fin de semana de acceso a Xbox Live para jugarlos en línea.

Rainbow Six Siege es un shooter multijugador que ha venido a la alza y ganado popularidad. El título ya cuenta con más de 25 millones de jugadores. Aquellos que deseen comprar el juego después del fin de semana recibirán un descuento del 30%, además, podrán guardar el progreso que hayan experimentado durante el fin de semana. Rainbow Six Siege también estará disponible para probar el fin de semana en las plataformas PS4 (se necesita una membresía PS Plus para poder jugar en línea) y PC.

NBA 2K18 fue uno de los juegos de deportes más vendidos en el 2017 y en Estados Unidos solamente fue superado por Call of Duty: WWII.

