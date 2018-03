Un ingeniero electrónico creó un sitio web para rastrear al automóvil deportivo que viajó al espacio en un cohete Falcon Heavy.

SpaceX, compañía de Elon Musk, hizo historia al enviar al espacio su cohete Falcon Heavy, del cual dos de sus propulsores lograron volver a aterrizar con éxito. Además, en el cohete iba un Tesla Roadster, de la línea de automóviles eléctricos de Musk.

El carro salió al espacio y puede ser visto en varios telescopios alrededor del mundo. Pero aquellos que no poseen un telescopio también pueden rastrearlo, ya que Ben Pearson, ingeniero de SpaceX, creó el sitio web Where is Roadster (En dónde está Roadster), el cual utiliza información del Laboratorio de Propulsión a Chorro Horizons de la NASA para poder rastrear el auto.

El sitio web también puede predecir la trayectoria del Tesla e informar de su velocidad actual y se está acercando o alejando de la Tierra u otro planeta.

Originalmente, el Tesla Roadster iba a ser insertado en una órbita que lo acercaría a Marte, pero el tercer propulsor del cohete Falcon Heavy excedió dicha órbita y dejó al auto sin rumbo específico. Se espera que debido a este error, el Tesla no se acerce a las órbitas de Marte o la Tierra pronto, y será hasta el 2020 que se acerque al planeta rojo.

