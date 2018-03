NASA celebra los primeros 5 mil días de Opportunity explorando Marte

California, Estados Unidos .-El vehículo explorador tipo rover Opportunity, que fue lanzado al espacio en julio del 2003 y logró llegar al planeta Marte el primer mes del 2004, a explorado la superficie marciana por más de 10 años, con lo que consiguió llegar a sus primeros 5 mil días de misión, la cual en un inició estaba planeada a durar únicamente 90 días.

Otro de los laboratorios espaciales lanzados ese mismo año para analizar al llamado planeta rojo, fue el Mars Exploration Rover – A también conocido como Spirit, el cual dejó de transmitir información en el 2011, por lo que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) lo dio por perdido.

En contraste el Opportunity envió esta semana imágenes recientes de unas extrañas formaciones que parecen ‘rayas de rocas’. La agencia espacial destaca que la textura del suelo marciano vista en algunas laderas del valle de la Perseverancia parece una versión difuminada de las rayas de piedra observadas en las laderas de algunas montañas terrestres. “Por ejemplo, se asemejan a las que están presentes en el volcán Mauna Kea de Hawái”, indicó la NASA a través de un comunicado.

Por el momento, los investigadores desconocen cómo se formaron las rayas de piedra en Marte al vez que eno estan seguros del proceso de formación del Vslle de la Perseverancia, explicó Ray Arvidson, investigador principal adjunto de la misión Opportunity, quien definió este Valle como “un lugar especial”.

Teen Life: Now 14-year-old Opportunity celebrates 5,000 sols on Mars with first full #selfie.

These frames from the Microscopic Imager at the end of the rover’s robotic arm were used to create the photomontage: https://t.co/4duaH8SHmX pic.twitter.com/X5J1yys7Wn

— Spirit and Oppy (@MarsRovers) 17 de febrero de 2018