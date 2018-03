Descubren la manera para poder ver mensajes de WhatsApp borrados

Desde el año pasado la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp se a enfocado en presentar nuevas herramientas para sus usuarios una de las cuales era la posibilidad de eliminar una conversación y de esa forma evitar que su receptor lo leyera. Pero ahora se dio a conocer una forma en la que se puede recuperar esa publicación.

La app, propiedad de Facebook desde el 2014, indica que se cuenta con 7 minutos para borrar el comentario en cuestión pero si el mismo ya fue citado por alguno de nuestros contactos el mismo no desaparecerá, reportó The Next Web. Es decir que aun cuando se da un lapso de tiempo para cambiar nuestro comentario la plataforma mantiene guardado el documento si es que la persona a quien se lo mandamos decide usar esta opción.

Esta revelación puede ser considerada como una muestra del nivel de seguridad en WhatsApp, la cual ha sido señalada como alta, pero también como riesgosa ya que nuestras conversaciones llegan a ser guardadas en los centros operativos de la empresa, estos y aun cuando la misma indica que no tiene injerencia en ese proceso y únicamente se dedica a enlazar la comunicaciones entre sus usuarios.

Para mostrara la veracidad de su reporte el medio documento el mismo mediante dos capturas de pantalla, las cuales aseguró no fueron alteradas.