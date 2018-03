El cine, con muchos años de experiencia en el mundo, puede contener imágenes que pueden no ser adecuadas para un menor, lo mismo recae en el sector de los videojuegos.

Sin embargo, aunque existen clasificaciones que determinan el acceso de una persona para un filme o un videojuego, el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dialogó la posible causa de que tanto la internet, como el cine y los videojuegos sean la causa del comportamiento violento de los menores.

Esto lo relaciona con el reciente tiroteo que se llevó a cabo en una escuela de Florida la semana pasada pues, durante una reunión escolar, el presidente declaró que la violencia en estos sectores del entretenimiento ha sido más accesible a menores de edad, por lo que pueden llegar a realizar los mismos actos que aparecen en la pantalla.

“Estoy escuchando cada vez más personas decir el nivel de violencia en videojuegos hace que cambie la mentalidad de las personas jóvenes y luego vas un paso más adelante y son las películas. Verás, estas películas son muy violentas y aun así, un niño es capaz de verlas, si no involucras el sexo, pero la muerte si está involucrada, talvez deberían de poner un sistema de clasificaciones”, expresó el presidente estadounidense en Twitter.

Speaking to local and state officials on gun violence, Trump says we have to look at

• the internet

• video games

• movies pic.twitter.com/OJ1MgJZJWi

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) February 22, 2018