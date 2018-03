Mensaje de Kylie Jenner genera una caída del 8% en las acciones de Snapchat

Nueva York, Estados Unidos .– Cuando una empresa se vuelve publica y entra a cotizar a una bolsa de valores es común que su el precio de sus acciones se vea afectada por noticias acerca de su desempeño, pero con la llegada de empresas cuyo principal activo son las redes sociales ese cambio en el valor de sus acciones puede ser generado por cualquier incidente, como el que una estrella de un reality show, Kylie Jenner, insinué que una de estas plataformas de comunicación, Snapchtat, ya no este de moda.

De acuerdo con analistas citados por la BBC, el descenso de 8 por ciento de Sanp en la bolsa de nueva York, acontecido el pasado 21 de febrero fue motivado por el mensaje colocado por la modelo, en su cuenta oficial de Twitter, donde preguntaba si ella era la única que ya no visitaba con frecuencia Snapchat, red social reconocida por permitir que las publicaciones realizadas en la misma desaparezcan después de 24 horas.

Las perdidas que tuvo la empresa cuando el 22 de febrero se reanudo la compra y venta de sus acciones fue equivalente a los 1,500 millones de dólares, indicó el medio.

La cuenta de la también participante del programa televisivo “Las Kardashian” cuenta con 24 y medio millones de seguidores por lo que su mensaje de que Snapchat ya no marca la tendencia entre los usuarios de las redes sociales pudo haber generado perdida de confianza en el desempeño de la empresa, indicaron analistas. Quienes resaltaron que este mensaje logró ser re tuiteado 62 mil de veces y consiguió 323 mil “me gusta”.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me… ugh this is so sad.

— Kylie Jenner (@KylieJenner) 21 de febrero de 2018