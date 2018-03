Tony Hawk termina relación con la compañía de videojuegos, Activision

Anthony Frank Hawk o famosamente conocido como Tony Hawk fue uno de los patinadores más famosos de los ochentas, noventas y dos mil. Asimismo, fundó su propia compañía de patinetas y también realizó debuts en filmes hollywoodenses y apariciones en programas de televisión.

Sin embargo, dentro de la comunidad gamer, es conocido por aliarse con el estudio de videojuegos, Activision, para que se desarrollara sus propios videojuegos de patinetas titulado como Tony Hawk’s Pro Skater.

El objetivo de esta serie de videojuegos es de realizar diferentes trucos con la patineta, mientras el jugador controla al famoso patinador. El título recibió ovación por sus gráficas y modo de juego, por lo que el estudio comenzó a desarrollar diversas secuelas.

No obstante, la fama de sus videojuegos comenzó a descender después de que el estudio encargado del desarrollo del juego, Neversoft, dejó de existir en el 2014 y fue remplazado por el estudio Robomodo. El más reciente título de Robomodo (Tony Hawk’s Pro Skater 5) fue fuertemente criticado por malas gráficas y constantes errores.

A través de redes sociales, fans han estado pidiendo al célebre una remasterización de los títulos originales de 1999 y 2000, sin embargo, Tony Hawk contestó en su cuenta de Twitter que la licencia de la franquicia Tony Hawk’s Pro Skater (THPS) es del estudio Activision y anunció que ya no trabaja con la compañía.

“Para cualquiera que me está pidiendo remasterizar antiguos juegos o que se queja de que se haya caído los servidores de THPS: Activision es dueño de la licencia de THPS, pero yo ya no estoy trabajando con ellos. Si tuviera la habilidad y autoridad para realizar un reboot de la serie o códigos de juego para nuevos sistemas, estaría feliz de hacerlo…”, publicó el patinador profesional.

To anyone asking me to 'remaster" old games, or complaining about THPS servers being down: Activision owns the THPS license but I am no longer working with them. If I had the skills / authority to reboot servers or code games for newer systems on my own, I would be happy to…

— Tony Hawk (@tonyhawk) February 26, 2018