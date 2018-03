Reporte indica que a nivel mundial disminuye la venta de smartphones

A través de un comunicado Anshul Gupta, director de investigación de Gartner empresa que realizó el reporte, indicó que esta caída se debió principalmente a dos factores: la lenta actualización de modelos económicos con “funciones de calidad” y la preferencia por mantener el mismo modelo por más tiempo, ralentizando así el ciclo de reemplazo.

El directivo agregó que menos personas están cambiando sus antiguos celulares “debido a la falta de ‘teléfonos inteligentes’ de bajo costo y de calidad, por lo que en su lugar están comprando teléfonos más atractivos pero que tienen un tiempo estimado de vida útil mayor.

En concreto las ventas globales de smartphones durante los tres últimos meses de 2017 alcanzaron las 408 millones de unidades. Cifra que es menor a los 432 millones de unidades que se vendieron durante el mismo período de un año antes.

El informe detalla que Samsung, Huawei y Xiaomi fueron las únicas que registraron crecimientos durante el cuarto trimestre de 2017. En el caso de la firma china Huawei su presencia aumentó de un 3.6 por ciento en el cuarto trimestre de 2016 a un 6.9 por ciento en el mismo período de 2017

Mientras que Huawei obtuvo un crecimiento del 10.8 por ciento en ese mismo lapso del 2017. Por su parte Samsung aumentó a un 18.2 por ciento mientras que en el 2016 consiguió 17.8 por ciento. En contraste Apple perdió un 0.1 por ciento de cuota de mercado. Según Gartner esto se debe a los retrasos en la comercialización del iPhone X. Por lo que se espera que esta marca repunte en el primer trimestre de 2018.

En cuanto a los sistemas operativos usados en los dispositivos móviles Android esta instalado en el 85.9 por ciento de los smartphones mientras que iOS esta presente en el 14 por ciento de ellos, mientras que otros softwares están en el 0.1 por ciento de los teléfonos inteligentes.

