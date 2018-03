Vehículo de la NASA aplica nuevo método de perforación en Marte

California, Estados Unidos.- La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) informó que su robot de exploración espacial Curiosity logró volver a taladrar la superficie de Marte, planeta que se encuentra explorando desde el 2010, este tipo de investigaciones dejó de ser utilizada a finales del 2016 cuando los encargados del laboratorio de propulsión de Jet de la agencia espacial reportaron que un problema mecánico descompuso el dispositivo.

A través de un comunicado, Steve Lee, subgerente de Proyectos del instituto, señaló que estaban “procediendo con la debida precaución para desarrollar y probar formas de usar el rover de forma diferente a como lo hacíamos antes, y Curiosity continúa investigaciones productivas que no requieren perforación”.

Los investigadores indican que después de explorar las posibilidades de restablecer la confiabilidad del mecanismo de alimentación o usarlo a pesar de la falta de fiabilidad, el proyecto estableció una prioridad para desarrollar un método alternativo de perforación sin usar el mecanismo de alimentación. La alternativa prometedora utiliza el movimiento del brazo robótico para avanzar directamente la broca extendida hacia una roca.

Por su parte Douglas Klein, ingeniero en jefe del mecanismo de perforación, indicó que esta es la primera vez que se coloca la broca directamente en una roca marciana sin estabilizadores. El científico añadió que estaban “reemplazando el movimiento de un eje del mecanismo de alimentación con un brazo que tiene cinco grados de libertad de movimiento”.

También se recordó que la ubicación actual del rover es “Vera Rubin Ridge”, parte inferior del Monte Sharp. a cuya cima se acerca lentamente y en donde ha estado estudiando la extensión y distribución de la hematita mineral de óxido de hierro en las rocas que conforman la cresta resistente a la erosión.

Getting Back in a Martian Groove: Thanks to creative solutions by my engineering team, I’m testing a new method for drilling on Mars. Here’s the deep dive on the technique: https://t.co/aLdOT3L608 pic.twitter.com/xNbAtBaTgY

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) 28 de febrero de 2018