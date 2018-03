Activision anuncia el desarrollo de más remasterizaciones de videojuegos clásicos

¿Será que finalmente veremos la remasterización de la trilogía de Spyro the Dragon?

Con el lanzamiento de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (una trilogía de los primeros tres títulos del personaje Crash Bandicoot en alta definición) en el 2017, diversos portales sospechaban que habría lanzamientos de otros clásicos remasterizados en HD. Es posible que tengan razón pues el estudio a cargo de dicho proyecto estará trabajando con más remasterizaciones.

El pasado 28 de febrero, el estudio a cargo de franquicias como Call of Duty y Destiny, Activision, había entregado un documento a la Comisión de Seguridad e intercambio de los Estados Unidos en donde apunta los planes a futuro de la compañía.

El medio Dualshockers detectó que Activision tiene diversos planes para el 2018, entre ellos, el lanzamiento de una nueva entrega de Call of Duty, eventos y expansión packs para Overwatch, Destiny 2 y Hearthstone y, por supuesto, el desarrollo de remasterizaciones de otras antiguas franquicias.

También te puede interesar: Tony Hawk termina relación con la compañía de videojuegos, Activision

“Esperamos lanzar World of Warcraft: Battle for Azeroth y nuestra última entrega de Call of Duty en la segunda mitad del 2018. Adicionalmente, planeamos entregar contenido constante a varias de nuestras franquicias, incluyendo expansion packs para Hearthstone y Destiny 2; eventos para Overwatch; mapas para Call of Duty: WWII así como nuevas versiones remasterizadas de títulos dentro de nuestra librería de IPs”, destaca el documento.

Rumores apuntan que la franquicia de Spyro the Dragon (una de las sagas del género de plataformas más aclamadas de PlayStation) pueda tener una remasterización para el PlayStation 4, de la misma forma que Crash Bandicoot lo tuvo en el 2017.

Inclusive puede tener una trilogía de sus primeras tres entregas (Spyro the Dragon, Spyro 2: Ripto’s Rage y Spyro: Year of the Dragon), después de todo, el estudio Activision es actualmente dueño de la franquicia Spyro.