Donald Trump quiere reunirse con la industria del videojuego para discutir sobre la violencia de estos

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quiere reunirse con los líderes de la industria del videojuego para discutir sobre la violencia que pueden ocasionar los títulos a los jugadores.

Durante la última semana de febrero, el dirigente de EEUU. Donald Trump declaró que el cine y los videojuegos violentos han alterado la mente de los jóvenes, en respuesta a la críticas que recibió su gobierno tras el reciente tiroteo que se llevó a cabo en una escuela de Florida.

“Estoy escuchando cada vez más personas decir que el nivel de violencia en videojuegos hace que cambie la mentalidad de las personas jóvenes y luego vas un paso más adelante y son las películas. Verás, estas películas son muy violentas y, aun así, un niño es capaz de verlas, si no involucras el sexo, pero la muerte si está involucrada, talvez deberían de poner un sistema de clasificaciones”, declaró el presidente.

Speaking to local and state officials on gun violence, Trump says we have to look at

• the internet

• video games

• movies pic.twitter.com/OJ1MgJZJWi — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) February 22, 2018

Por su parte, durante una rueda de prensa, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, declaró que el presidente estará reuniéndose con diferentes líderes de la industria del entretenimiento para hablar sobre la seguridad de los jóvenes y control de armas dentro de EEUU.

“El presidente se ha juntado con un gran número de empresarios. La siguiente semana también estará reuniéndose con miembros de la industria del videojuego para ver que pueden hacer en ese frente. Va a ser un proceso continuo y algo que no esperemos que se resuelva esta noche, pero algo que nos mantendremos alerta y hacer lo mejor posible para proteger las escuelas de nuestro país”, apuntó la secretaria Sanders.

White House Press Secretary Sarah Sanders says Trump will be meeting with the video game industry after talks about school safety and gun control pic.twitter.com/VzQeiygvk0 — BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) March 1, 2018

No obstante, la Asociación de Software de Entretenimiento (ESA, por las siglas en inglés) no estaba consciente sobre esta reunión. La ESA es una asociación comercial que está a cargo del comercio de videojuegos en Estados Unidos. Grandes compañías de este entretenimiento como Nintendo, Sony, Konami, Capcom, EA, Bandai Namco, Square Enix, Warner Bros. Interactive Entertainment, Ubisoft, entre otros, son miembros de la ESA. Asimismo, la asociación está a cargo de organizar el E3 (una de las exposiciones de videojuegos más grandes del mundo).

De acuerdo con Game Informer, la ESA no recibió invitación por parte de la Casa Blanca por lo que compartió un comunicado de prensa en respuesta a la declaración de Sarah Sanders.

“La ESA y nuestras compañías miembros no han recibido una invitación para reunirse con el Presidente Trump.

Los mismos videojuegos que se juegan en Estados Unidos se juegan en el resto del mundo; sin embargo, la violencia con armas de fuego es exponencialmente mayor en los Estados Unidos que en otros países. Numerosas autoridades han examinado los datos científicos y han descubierto que no hay relación entre un contenido mediático y la violencia en el mundo real.

La industria de videojuegos en EU cuenta con una larga alianza con padres de familia y con más de 20 años en clasificando los videojuegos a través de la Entertainment Software Ratig Board (ESRB). Tomamos grandes pasos para proporcionar con las herramientas para ayudar a jugadores y padres de estar informados sobre las decisiones de entretenimiento que toman”, destaca el documento.

Todavía no se han aclarado las compañías con las que el presidente tiene pensado reunirse, pues la secretaria Sanders no quiso proporcionar con detalles. Asimismo, no se ha determinado si el tirador de la masacre en Florida tenía alguna conexión con los videojuegos violentos.