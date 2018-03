Diablo podría estar llegando a la consola híbrida de Nintendo

La franquicia de Diablo es una de las sagas más populares de Blizzard Entertainment (además de Warcraft o Heroes of the Storm). Diablo es reconocido por su género de acción-RPG en donde cinco diferentes personajes como bruja, bárbaro, doctor brujo, entre otros, deberán trabajar juntos para acabar con las fuerzas de Diablo.

No obstante, era poco probable que una franquicia como esta podría llegar a la Gran N, hasta ahora. El pasado martes 27 de febrero, la cuenta oficial de Blizzard Entertainment en Twitter publicó un video de seis segundos mostrando la imagen de una lampara de Diablo conectada a un enchufe, en donde un mano aparece encendiendo y apagando la lámpara con un switch (¿entiendes la referencia?) indicando la posibilidad de que la franquicia podría estar llegando a la consola híbrida.

Con el lanzamiento de esta publicación, fans tanto de la franquicia como de la Gran N especulan sobre la posibilidad de que Blizzard Entertainment esté trabajando en el desarrollo de un port de Diablo para el Nintendo Switch.

Desgraciadamente, esto resultó ser falso cuando el medio Polygon contactó a la compañía para conocer detalles respecto a este tweet por lo que la compañía admite que no se encuentra realizando un juego de Diablo para la Gran N.

“Podemos asegurarles que no somos tan listos. La intención era publicar una pieza divertida para involucrarnos con la comunidad. Non tenemos nada que anunciar”, aclaró el estudio Blizzard.

No obstante, ciertos fans no creyeron la declaración del estudio de videojuegos recordando a otros usuarios el tiempo cuando Blizzard trabajó a lado de Nintendo en 1998 para el lanzamiento de StarCraft 64 para el Nintendo 64.

I feel like people forget about this all the time. Anything is possible when it comes to Blizzard. pic.twitter.com/hlXjPlwElo

— Erik (Winter) Caswell (@LevawitzWolfcat) March 2, 2018