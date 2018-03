Planean construir microsatélite mexicano para explorar selvas y bosques

La UNAM, el IPN y la Agencia Espacial Mexicana (AEM) anunciaron que planean desarrollar y crear un microsatélite mexicano.

Ciudad de México .- El desarrolló de una industria aeroespacial mexicana ha logrado un gran impulso en los últimos años, la creación de la Agencia Espacial Mexicana es ejemplo de ello, y ahora se planea conseguir desarrollar y crear un microsatélite con tecnología. Ademas de que de acuerdo con José Francisco Valdés Galicia, coordinador del Programa Espacial Universitario (PEU), México gasta cuatro mil millones de dólares al año en comprar imágenes y servicios satelitales.

En declaraciones retomadas por Notimex, el directivo agregó que el equipo que se constituiría en el país, contaría con apoyo del Centro de Investigación Ames de la NASA (con sede en Moffett Field, California), que participaría con asesoría, laboratorios de prueba y con el lanzamiento al espacio.

El uso que se planea dar a este dispositivo sería el de conseguir imágenes del territorio nacional desde el espacio ya que actualmente esa información se adquiere a proveedores de otras naciones. “Gastamos cuatro mil millones de dólares al año por comprar éstas y servicios satelitales”, precisó Valdés Galicia.

El también coordinador del PEU e investigador del Instituto de Geofísica indicó que el grupo de académicos pretende paliar ese gasto del sector. “Eso no nos retribuye, no tenemos transferencia tecnológica, no hay capacitación de personas y somos simplemente usuarios de tecnologías hechas en otros países”, planteó.

Se espera que las foto sean útiles para cuestiones agrícolas, de exploración de selvas y bosques, y para estudios del crecimiento de ciudades, entre otras aplicaciones económicas, sociales y ambientales.

Comentó que el diseño y los estudios preliminares para el microsatélite mexicano podrían realizarse a lo largo de 2018, “si tenemos asegurado el convenio y el financiamiento, en dos años podríamos estar listos para lanzarlo, pero dependemos del financiamiento”.

De igual forma especifico que los primeros diseños se están realizado tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), pero se necesita financiamiento para acabar de construirlos, probarlos y lanzarlos, subrayó.