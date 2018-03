Agencia Espacial Europea crea un propulsor eléctrico capaz de funcionar en Marte

Roma, Italia.– Desde hace 15 años la Agencia Espacial Europea (ESA) se encuentra explorando el planeta Marte y gracias a estas investigaciones consiguió desarrollar un propulsor eléctrico para ingerir moléculas de aire de la parte superior de la atmósfera terrestre, lo que abre camino a satélites que vuelan en órbitas bajas durante años.

A través de un comunicado, Louis Walpot, científico que labora en la agencia europea, indicó que la misión gravimétrica GOCE de la ESA voló a 250 kilómetros de altura durante más de cinco años gracias a un propulsor eléctrico que compensaba continuamente la resistencia aerodinámica. Sin embargo, su vida útil estaba limitada por los 40 kilos de xenón que llevaba como propelente: una vez que se agotaba, la misión había terminado.

“Reemplazar el propelente a bordo con moléculas atmosféricas crearía una nueva clase de satélites capaces de operar en órbitas muy bajas durante largos períodos”, explicó el investigador. Para el desarrollo del proyecto, los científicos elaboraron un propulsor completo para probar el concepto, que se realizó en una cámara de vacío en Italia, donde se simuló el entorno de 200 kilómetros de altitud.

Tambien se construyó un “generador de flujo de partículas” que permitió que las moléculas de alta velocidad para ser recogidas por la nueva aspiradora e impulsor de nombre Ram-Electric Propulsion. El equipo también realizó simulaciones por computadora sobre el comportamiento de partículas para modelar todas las diferentes opciones de ingesta.

“Todo se redujo a la prueba práctica para saber si la entrada combinada y el propulsor funcionarían juntos o no. En lugar de simplemente medir la densidad resultante en el colector para verificar el diseño de admisión, decidimos conectar un propulsor eléctrico”, detalló Louis.

Agregó que de esa manera demostraron que se podían recolectar y comprimir las moléculas de aire a un nivel en el que podría tener lugar la ignición del propulsor, y medir el empuje real. De acuerdo con el científico esto significa que la propulsión eléctrica que respira por aire ya no es sólo una teoría, sino un concepto tangible de trabajo, listo para desarrollarse y servir como la base de una nueva clase de misiones.

