Estudiantes de Florida entregan videojuegos violentos para apoyar campaña de Trump

Diversos estudiantes de Florida entregan sus videojuegos clasificados para mayores de edad en apoyo a la postura de Donald Trump para no alterar la mente de los jóvenes.

La declaración de Donald Trump en contra de que menores de edad tengan acceso a videojuegos clasificados para mayores de edad surtió en efecto pues diversos estudiantes de la escuela Cushman en Florida fueron a entregar sus títulos para ayudar a estudiantes en alejar este tipo de contenido hasta que lleguen a una edad más apropiada y madura.

De acuerdo con un reporte hecho por la NBC News 7, la directora del colegio, Arvi Balseiro, apoya ante la declaración de su presidente respecto a que los videojuegos violentos pueden causar alteraciones psicológicas, por lo que realizó la campaña One More Parent para alejar a los menores de edad en contenido que todavía no es apropiado para ellos.

“Creemos que cada estudiante, más allá de las puertas azules de Cushman, nos pertenece a cada uno de nosotros. Estos son los estudiantes que se convertirán en los líderes del mañana y desarrollarán una mentalidad de crecimiento saludable que regresará y contribuirá positivamente a esta comunidad”, dijo la directora Balseiro.

Algunos estudiantes como Yusef Bahahur apoyan la campaña debido al reciente tiroteo que sucedió en una de las instituciones ubicadas en el estado de Florida.

“Queríamos hacer un cambio después del tiroteo, así que decidimos untar a un grupo de gente y arrojar todos los videojuegos”, mencionó el estudiante de la escuela Cushman.

Ciertos títulos como Titanfall, Call of Duty, Grand Theft Auto, WWE, Battlefield, entre otros, fueron desechados por los estudiantes.

