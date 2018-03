Servicio de taxis aéreos planea dar servicio en México

Ciudad de México .- El sector de transporte privado aéreo en México será el segundo a nivel mundial donde se lanzará el servicio Voom, el cual se enfoca en rentar taxis aéreos y que actualmente únicamente presta sus servicios en Sao Paulo, Brasil. A través de un comunicado, la compañía indicó que quienes usen sus viajes podrá viajar de Montes Urales (Lomas de Virreyes) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en sólo 8 minutos, reportó El Economista.

Uma Subramanian, directora general de Voom, detalló al medio que gracias a que la capital del país tiene infraestructura para desarrollar el uso de helicóptero, “ya que hay más de 80 helipuertos en la ciudad que pueden usarse es posible ofrecer esta alternativa para enfrentar el problema del tráfico”.

Detalló que las primeras operaciones que tienen planeadas serán usando instalaciones ubicadas en Montes Urales, así como Interlomas ademas de que se contará con la posibilidad de aterrizar o despegar en el AICM o en el Aeropuerto Internacional de Toluca.

La ejecutiva recordó que en un inició contaban con una alianza con Uber, pero luego decidieron continuar con esta iniciativa solos, bajo el nombre Voom, eso sucedió en abril 2017, Subramanian agregó que la mayoría de los clientes que han atendido cuentan entre 25 y 50 años, y son empresarios o gente que trabaja en tecnología.

We’re excited to announce that Voom has launched in Mexico City! Check it here : https://t.co/NJm5WuljjQ

Use code “MEXICO” to get R$100 off your flight in Sao Paulo. Hurry- code expires on March 16th. #VoomFlights #VoomOverItAll #VoeVoom #Voom #FlyVoom #VoomMexico

— Voom (@voomflights) 8 de marzo de 2018