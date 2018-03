Tim Berners-Lee, uno de los creadores de la Web, asegura que la misma se encuentra “bajo amenaza”

Washington, Estados Unidos.– Conocido como uno de los investigadores que idearon la World Wide Web (sistema de distribución de documentos de hipertexto interconectados y accesibles vía Internet) Tim Berners-Lee publicó un manifiesto donde advierte que el futuro de la web esta en peligro por la nula compatibilidad entre los intereses del sector tecnológico y los derechos de sus usuarios.

En el texto compartido en la página principal de la Web Foundation, organización impulsada por el científico británico, se indica que “lo que una vez fue una rica selección de blogs y páginas web se ha comprimido bajo el peso poderoso de unas pocas plataformas dominantes”. Estas plataformas son capaces de impedir la llegada de nuevas empresas añade el ingles quien también alerta de los riesgos de “que el poder se concentre en tan pocas empresas”.

En palabras retomadas por la BBC, Berners-Lee explicó que “la desinformación, los cuestionables anuncios publicitarios políticos o la pérdida de control de nuestros datos personales”, son ejemplos de los riesgos surgidos desde que se formuló el primer borrador de la web, creación que este 12 de marzo cumple 29 años. “Pero yo sigo comprometido a asegurarme de que la red es un espacio libre, abierto y creativo para todo el mundo. Y esa visión solo es posible si todo el mundo puede estar conectado”, agregó el científico.

De igual forma señaló las principales amenazas que el vislumbra, la brecha digital en el mundo, el poco acceso que tienen a la web en diversas zonas del mundo y el que el futuro de la misma se concentre en unas pocas personas. Por lo que recordó que “la web no es solo para quienes están conectados hoy día, sino para quienes todavía faltan por conectarse.

Por ello hizo el llamado a que se creen “estándares más robustos que equilibren los intereses tanto de compañías como de ciudadanos”. Berners-Lee sostiene que, para conseguir vencer estos peligros hay que afrontar dos mitos “que limitan nuestra imaginación colectiva”. El primero, que la publicidad es el único modelo de negocio que funciona para las empresas en Internet. El segundo, que es demasiado tarde para cambiar lo que se ha hecho hasta ahora.

