Colonizar Marte única manera en que la humanidad sobrevivirá a la III guerra mundial: Elon Musk

El director general de la empresa SpaceX cree que la única manera en que la humanidad podría sobrevivir los estragos provocados por una tercera guerra mundial sería escapando al planeta Marte.

Texas, Estados Unidos.- Durante una conferencia realizada en el festival South by Southwest, llevado a cabo en la ciudad texana de Austin, el multimillonario y director general de la empresa SpaceX, Elon Musk, señaló que si se llegara a dar el caso de que se desarrolle una tercera guerra mundial, el mundo viviría una nueva edad oscura y ante ese escenario la única opción para la humanidad de sobrevivir será colonizando la Luna y el planeta Marte.

Por ello Musk indicó que planea que a mediados del siguiente año se realice el primer lanzamiento del dispositivo capaza de transportar humanos a otro planeta. En declaraciones retomadas por RT, el ejecutivo indicó “estamos construyendo la primera nave, la primera nave marciana o interplanetaria, y creo que podremos hacer vuelos cortos hacia arriba y abajo en la primera mitad del próximo año”, afirmó Musk, que reconoce que a veces sus planes son “ligeramente exagerados”.

“El objetivo a largo plazo de estos proyectos es la construcción de bases en la Luna o Marte, lo que podría asegurar la supervivencia de la humanidad y por lo tanto promover la regeneración de la Tierra en caso de una Tercera Guerra Mundial”, señaló el magnate.

“Queremos asegurarnos de que se mantenga en otro lugar (fuera de la Tierra) una semilla de la civilización humana, a fin de llevar la civilización, y tal vez por lo tanto acortar la duración de la edad oscura, acotó. Al ser cuestionado acerca de los riesgos de semejante viaje también dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla, señaló; “será como las aventuras de los primeros exploradores antárticos, difícil, peligroso, con una buena probabilidad de que te mueras, y la emoción para aquellos que sobrevivan. Ese tipo de cosas”.

De igual forma explicó que una de sus grandes preocupaciones actuales tienen que ver con el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y las amenazas que supone no regularla, “la IA es mucho más peligrosa que las armas nucleares, por eso no entiendo que no se regule”.