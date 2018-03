Crean un video que ejemplifica la forma en que se formó nuestro universo

En redes sociales se difundió un video que recrea la formación y posterior desarrollo de nuestro universo, todo ello compactado en una grabación que no supera los diez minutos.

Tomando fragmentos de documentales como Voyage of time, Wonders of the Universe, realizados por la NASA, programas de televisión producidos por la BBC, entre otros un canal de Yotube, Melodysheep, creo una grabación en la cual recrea los 13 mil millones de años de historia que tiene nuestro universo, y los condesa en únicamente 10 minutos.

Debido a la precisión de los datos usados para desarrollarlo el video logró volverse viral, ya que a menos de una semana de haberse compartido ya cuenta con cerca de un millón de visualizaciones. A través de un comunicado, la organización señaló que “puede ser difícil comprender cuánto duran 13.800 millones de años. Mientras más ves este video, más descubrimos lo increíblemente viejo que es el universo y lo magníficamente pequeños que somos los humanos en el gran esquema”.

La grabación es narrada por Morgan Freeman, Brian Cox, Carl Sagan y David Attenborough, puesto que su voz se encontraba en lo documentales de donde se tomo el material. También se explica que cada segundo del vídeo contiene 22 millones de años y a medida que avanza Boswell explica conceptos básicos sobre su evolución como la formación de las primeras estrellas, las galaxias, los agujeros negros y las supernovas.

De igual forma se muestra el Big Bang, la creación de las galaxias y nuestro sol así como la aparición de la vida en la Tierra. Melodysheep explica que aun cuando el material visual es tomado de otros proyectos la música que ambienta el mismo fue creada exclusivamente para el video.

La historia de nuestro sistema solar puede encontrarse en el séptimo minuto del videoclip, momento en que se forma nuestro Sol y el sistema solar, mientras que la humanidad no aparece hasta la última fracción de segundo del mismo.