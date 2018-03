Tormenta magnética solar no producirá daños a las telecomunicaciones: UNAM

Desde este 14 de marzo la Tierra recibirá diversas tormentas magnéticas generadas por el Sol pero de acuerdo con especialistas de la UNAM las mismas no representan un peligro para nuestro planeta.

Ciudad de México .– El Laboratorio de Astronomía Solar de Rayos X del Instituto Físico de la Academia de Ciencias de Rusia alertó, que esta semana, el Sol emitirá diversas erupciones solares que a su vez expulsarán miles de millones de partículas, que alcanzarán la Tierra en pocos días en forma de viento, o de tormentas magnéticas.

Pero de acuerdo Américo González Esparza, responsable del Laboratorio Nacional de Clima Espacial (LNCE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las mismas no afectarán de manera alguna a las personas o a los sistemas de telecomunicaciones.

“Las tormentas magnéticas no se pueden predecir si provienen de una tormenta solar. No sabemos cuándo puede ocurrir una explosión de ese tipo; sin embargo, en este caso sí se pudo predecir con más de dos semanas de anticipación porque esta tormenta magnética no se origina de una tormenta solar, sino de una estructura que se ha mantenido durante tres meses en la superficie del sol y que ahora, otra vez, está dando la vuelta y está apuntando en dirección al a Tierra”, explicó el responsable del LNCE.

De igual forma recordó que una tormenta solar afecta cuatro sectores: Sistema de generación y distribución de energía eléctrica, la aviación, los satélites y las telecomunicaciones con los sistemas de posicionamiento global. Sin embargo González Esparza comentó que la tormenta magnética que se espera este domingo,18 de marzo, habrá únicamente una perturbación en el sector de las telecomunicaciones durante unos minutos y, en el caso más extremo, durante unas horas.

Los científicos han señalado que el campo magnético de nuestro planeta evita que los seres vivos seamos afectados por esta tormenta pero no así los satélites que orbitan la Tierra y que son parte esencial de los sistemas de telecomunicaciones. También estas partículas son las responsables de crear auroras boreales.

Con datos de El Informador.