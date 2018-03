La agencia espacial necesita la ayuda de ‘científicos ciudadanos’ para armar una base de datos de sistemas climáticos mediante una app para teléfonos inteligentes.

La NASA está buscando asistencia del público para registrar las diversas formaciones de las capas de nubes y los patrones climáticos a medida que diferentes tipos de nubes pasan por encima de nosotros.

Esta solicitud de la agencia es parte del programa GLOBE – Global Learning and Observations to Benefit the Environment – (Aprendizaje global y observaciones para beneficiar el medio ambiente) y las imágenes adicionales ayudarán a NASA a identificar los tipos de nubes que está viendo en sus imágenes satelitales. Aquellos que quieran participar no necesitan tener experiencia meteorológica previa y cada persona puede enviar hasta 10 imágenes por día.

“El programa GLOBE está ofreciendo este desafío para mostrarle a la gente lo importante que es para la NASA tener observaciones de científicos ciudadanos, observaciones desde cero”, comentó Marilé Colón Robles de la NASA. “Vamos del invierno a la primavera, por lo que los tipos de tormentas cambiarán, lo que también cambiará los tipos de nubes”.

Para poder asistir a la NASA, necesitas descargar e instalar la aplicación GLOBE para Android e iOS: la cual te guiará a través del proceso de tomar fotos de diferentes formaciones de nubes para la investigación científica.

Las imágenes pueden publicarse entre el 15 de marzo y el 15 de abril, y la persona que registre la mayor cantidad de imágenes será destacada en un video publicado en el sitio web del proyecto y en las redes sociales, recibiendo el agradecimiento de la NASA.

Las imágenes recopiladas por los usuarios serán vitales para identificar diferentes tipos de nubes a medida que pasan por encima y hacer un seguimiento de los sistemas climáticos, según la NASA.

