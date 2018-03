Google lanza herramienta para ayudar al periodismo de calidad

La empresa informática Google anunció el inicio de una iniciativa con la que intenta ayudar a que el periodismo de calidad prospere en la era digital.

California, Estados Unidos .- Como parte de los intentos por evitar que las noticias falsas continúen siendo el tipo de información con mayor difusión en medios digitales Google anunció el lanzamiento de una iniciativa que espera contribuya a que los medios de calidad sean quienes reciban el apoyo de la comunidad.

A través de un comunicado, la compañía detalló que esta iniciativa tiene tres objetivos fundamentales: elevar y fortalecer el periodismo de calidad en sus plataformas; permitir que nuevos modelos de negocio los respalden y dotar a las organizaciones de prensa de nuevas tecnologías. Por lo que presentó una herramienta para ayudar a suscribirse a publicaciones de noticias.

“El mecanismo permitirá a los usuarios comprar una suscripción en sitios de noticias participantes usando su cuenta de Google y administrar todas sus suscripciones en un solo lugar”. Añadió que iniciaría el sistema de suscripción en diarios como Financial Times, The New York Times, Le Figaro y The Telegraph, entre otros ademas de que señaló que planea agregar pronto más medios informativos.

También informó que destinará 300 millones de dólares en los próximos cinco años para buscar mejorar la precisión y calidad de las informaciones que aparecen en sus plataformas. “El lanzamiento de hoy significa un hito importante en el compromiso que, desde hace 15 años, Google tiene con el sector de prensa. La GNI aunará todo lo que hacemos en colaboración con el sector de los editores en los diversos productos, alianzas y programas”, indicó el texto.

Con información de El Financiero.