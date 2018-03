Campaña #DeleteFacebook busca que la red social se responsabilice por el robo de datos que sufrió

La semana pasada se reveló que Cambridge Analytica sustrajo de forma indebida información de 50 millones de usuarios de la red social en Estados Unidos, por lo que parte de los afectados crearon la campaña #DeleteFacebook para intentar que la empresa creada por Mark Zuckerberg se responsabilice por esta filtración.

California, Estados Unidos .- Las consecuencias del uso indebido de datos, obtenidos en Facebook, por Cambridge Analytica aún continuan afectando a la red social, ya que ademas de perder cerca de 7 por ciento en el valor de sus acciones, ahora Mark Zuckerberg, director general de la plataforma de comunicación, deberá de enfrentar una campaña que pide a los usuarios que eliminen su cuenta de Facebook.

El escándalo comenzó cuando The New York Times y The Observer, revelaron que la información obtenida ilegalmente fue luego utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de EUA de 2016, donde Donald Trump resultó electo presidente. Hasta el momento Facebooky Cambridge Analytica niegan las acusaciones, por lo que ahora un movimiento llamado #DeleteFacebook, pide que borres tu cuenta para de esa manera evitar que la compañía siga lucrando con ellos.

Una de las personalidades que anunció que se uniría a la campaña es Brian Acton, cofundador de la aplicación de mensajería WhatsApp. De acuerdo con Uno Cero, Acton se unió al equipo de Facebook hace unos años después de que Mark Zuckerberg comprara la app, que ayudo a crear, por más de 20 mil millones de dólares, sin embargo, en 2016 dejó la compañía para seguir sus propios proyectos.

Hasta el momento, sin embargo, se desconoce el número exacto de usuarios que ya optaron por borrar su cuenta. De acuerdo con la BBC, la obtención de perfiles de 50 millones de usuarios de Facebook no fue obra de Cambridge Analytica, sino que se atribuye al profesor de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan.

El académico desarrolló en 2013 un test de personalidad en formato de aplicación de Facebook con el que consiguió recopilar 265 mil datos de personas con cuentas, en esa red social y aumentó su base de datos al acceder a información personal y de la red de amigos, sin el consentimiento de estos últimos.

Fue así como Kogan se hizo de actualizaciones de estado, “me gusta” e incluso mensajes privados de más del 15 por ciento de la población de Estados Unidos, los cuales luego vendió a Cambridge Analytica. Según las políticas de la red social, los datos recopilados en su plataforma solo pueden ser usados para propósitos de la misma aplicación y no pueden ser transferidos o vendidos.

Eliminar tu usuario de Facebook puede tardar hasta 90 días.

La red social tiene la opción de “desactivar” una cuenta a quienes quieran hacer una interrupción temporaria y retornar en otro momento, o “borrar” una cuenta con toda su información pública. Sin embargo, la propia empresa admite que mucha información (como mensajes en los muros de contactos) pueden permanecer activos aún después que la cuenta responsable haya sido eliminada.

Según The Verge, quien publicó una guía completa para abandonar Facebook, con manuales para salvar toda la información (mensajes y fotos), alertó que el proceso de eliminación de una cuenta puede demorar hasta 90 días.