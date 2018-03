Sonda espacial Juno graba un “fantasma” en Júpiter [Video]

California, Estados Unidos .- Los fenómenos paranormales parecen no ser exclusivos de la Tierra ya que una serie de imágenes compartidas en las redes sociales de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) muestran la silueta de un “fantasma”, aseguró la agencia espacial.

La grabación fue creada con las fotos tomadas por la sonda espacial Juno, que se encuentran explorando Júpiter desde mediados del 2016, durante su décimo acercamiento al planeta. En total son dos las imágenes usadas para crear la grabación y las mismas fueron capturadas el pasado 16 de diciembre de 2017, “con una diferencia de 12 minutos cuando la nave espacial se encontraba sobrevolando sobre el Cinturón Templado del Sur (STB, por sus siglas en inglés). Las postales fueron captadas sucesivamente cuando la sonda se encontraba sobre a una distancia de 13.604 y de 30.970 kilómetros sobre las nubes del planeta.

I ain’t afraid of no ghosts 👻

This time-lapse animation of two true-color images captures the cyclonic motion of a feature called STB Ghost in the southern hemisphere of #Jupiter. https://t.co/euIhZdiZ6E pic.twitter.com/7KTTAeY4sD

— NASA’s Juno Mission (@NASAJuno) 23 de marzo de 2018