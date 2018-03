Acusan a Facebook de recopilar ilegalmente mensajes y llamadas de los smartphones

California, Estados Unidos .- Reportes difundidos durante el pasado fin de semana acusaban a la empresa creada por Mark Zuckerberg, de recopilar información relacionada con las llamadas y mensajes de texto de los smartphones, que instalaban la aplicación para dispositivos móviles de Facebook, de forma ilegal ya que no piden el permiso del usuario para hacerlo.

De acuerdo con Ars Technica, cuando se solicita un reporte detalla de nuestra actividad en la red social es posible identifica si estamos compartiendo parte de nuestros datos, como historial de llamadas o mensajes de texto, esto y aún cuando no hayamos dado permiso para ello. El medio detalla que algunos usuarios de Twitter dijeron que encontraron meses o años de datos del historial de llamadas en su archivo descargable de datos recopilados por la compañía de Zuckerberg.

De igual forma detalló que Facebook solicitó acceso a contactos, datos de SMS e historial de llamadas en dispositivos Android para mejorar su algoritmo de recomendación de amigos.

Downloaded my facebook data as a ZIP file

Somehow it has my entire call history with my partner’s mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD

— Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 de marzo de 2018