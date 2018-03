Estrés postraumático afecta al 3% de las personas expuestas a fenómenos naturales

El 3 por ciento de las personas que se exponen a un fenómeno natural como un terremoto desarrollan males como estrés postraumático o descompensaciones metabólicas aseguraron investigadores de la UNAM.

Ciudad de México .- Enfrentarse a situaciones peligrosas como sismos inundaciones o huracanes genera estrés postraumático y padecimientos físicos como infarto agudo al miocardio o descompensaciones metabólicas en el 3 por ciento de las personas aseguró Rafael Salin-Pascual, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En declaraciones retomadas por Notimex, el investigador indicó que las personas que lo padecen tienen pesadillas, sueño fragmentado o falta del mismo, lo que deriva en fatiga y ansiedad. “El estrés postraumático es una alteración médico-psiquiátrica que no se resuelve por sí sola, se trata con terapia y, en algunos casos, con fármacos”.

De igual forma agregó que el padecimiento deriva de una vulnerabilidad en los receptores de cortisol en ciertas zonas del cerebro y aunque es provocado por eventos que implican pérdidas humanas o materiales, hay personas más proclives a desarrollarlo por factores genéticos, de crianza o educación.

“Su prevalencia varía y va en función de las situaciones que lo desencadenan, del tiempo de exposición y de la vulnerabilidad del individuo”, señaló Salin-Pascual quien agregó que si se detecta desde los primeros síntomas y se atiende a tiempo no se pasa a la fase crónica, que es severa y en la que se requiere de medicamentos para la recuperación, que suele ser larga. “El problema es que mucha gente no busca ayuda ni en la fase crónica, porque no saben con quién asistir o tienen miedo del psiquiatra”.

Por ello el académico señaló que no se debe de dudar asistir al médico si se presentan alguno de los síntomas de este padecimiento.

