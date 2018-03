NASA retrasa el lanzamiento del telescopio espacial James Webb hasta el 2020

California, Estados Unidos .– Será hasta mayo del 2020 que el Telescopio Espacial James Webb, conocido como el más poderoso de la historia, cuando el dispositivo de observación, sea puesto en órbita informó la NASA, esto implica un retraso de más de un año del proyecto original.

Webb será el primer observatorio espacial infrarrojo del mundo y el mayor telescopio astronómico de ciencia espacial, con el que se planea complementar los hallazgos científicos del Telescopio Espacial Hubble. En declaraciones retomadas por Notimex, Robert Lightfoot, administrador interino de la NASA, indicó que el equipo espacial esta pasando por fases finales de integración y pruebas que “requerirán más tiempo para asegurar una misión exitosa”.

“Todo el hardware de vuelo del observatorio está completo, sin embargo, los problemas traídos a la luz con el elemento de la nave espacial nos llevan a reenfocar nuestros esfuerzos en la realización de este ambicioso y complejo observatorio”, agregó.

En un comunicado, la agencia espacial señaló que “una vez que se determine una nueva fecha precisa de lanzamiento, la NASA proporcionará una estimación de costos que podría superar los 8 mil millones de dólares inicialmente previstos”.

El telescopio espacial James Webb, lleva el nombre del segundo administrador de la NASA, que estuvo en el cargo entre 1961 y 1968, será cien veces más sensible que su predecesor, el Hubble, ya que será capaz de estudiar la atmósfera de los exoplanetas, ubicados más allá de nuestro sistema solar.

Our @NASAWebb Space Telescope is currently undergoing final integration & test phases that will require more time to ensure a successful mission. Webb’s previously revised 2019 launch window is now targeted for approximately May 2020. Details: https://t.co/q0z7nK7oE9 pic.twitter.com/wYrsSK58rb

— NASA (@NASA) 27 de marzo de 2018