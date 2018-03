Dan a conocer los candidatos que buscarán entrar este año al Salón de la Fama de los Videojuegos

La industria de los videojuegos ha logrado crecer a niveles insospechados desde aquel primero juego de ping pong, que únicamente presentaba dos barras y un circulo en la pantalla de TV, para conmemorar parte de su historia cada año se hace una votación para determinar quienes formaran parte del Salón de la Fama de los Videojuegos.

Este año algunos de los nominados que sobresalen son Ms. Pac-Man, John Madden Football, Asteroids”, ″Call of Duty”, ″Dance Dance Revolution”, ″Final Fantasy VII”, ″Half-Life”, ″King’s Quest”, ″Metroid”, ″Minecraft”, ″Spacewar!” y “Tomb Raider”. Jon-Paul Dyson, director del Centro Internacional para la Historia de los Juegos Electrónicos, declaró que los finalistas suman décadas de videojuegos, diversas plataformas de juegos y países de origen.

Añadió que todos ellos tienen en común que consiguieron un “innegable efecto en el mundo de videojuegos y la cultura popular”. Explico que para determinar a los candidatos se tomaron en cuenta recomendaciones de más de 100 países las cuales fueron analizadas tomando en cuenta la popularidad de los títulos, su influencia tanto en la propia industria como en otros medios de entretenimiento, a partir de este año se tomaron en cuenta ademas de los juegos de arcades y consolas los diseñados para computadoras y dispositivos móviles.

A través de un comunicado, se informó que los jugadores podrán dar su apoyó a los candidatos via Internet, la votación estará abierta al publico hasta el 4 de abril, los votos serán tomados en cuenta por un panel de expertos que determinará a los los ganadores, quienes serán dados a conocer el próximo 3 de mayo.

Vote for your favorite #videohall finalist in this year’s Player’s Choice ballot. https://t.co/BNniBHAUAK pic.twitter.com/Rnn3r2eRQt

— The Strong Museum (@museumofplay) 28 de marzo de 2018