El videojuego que fue lanzado en exclusiva para PS4 y PC continúa ofreciendo actualizaciones para mejorar la experiencias de los jugadores.

No Man’s Sky era uno de los videojuegos más esperados en el 2016, y fue anunciado como un exclusivo de PlayStation 4. Sin embargo, fue una decepción total y aunque los desarrolladores han estado trabajando para amortiguar el daño que las críticas le causaron.

Ahora, el juego ofrece una buena experiencia y este verano estará llegando a la plataforma de Xbox One, junto con una nueva actualización.

La edición para Xbox One podría contar con todos los contenidos descargables que han sido lanzados para el juego hasta ahora y se espera que sea compatible con la Xbox One X y corra a HDR y 4K.

Sean Murray, de Hello Games, comentó:

Le estamos llamando No Man’s Sky NEXT (siguiente) porque es un importante siguiente paso en un viaje para No Man’s Sky, para Hello Games y para nuestra dedicada comunidad. Cada actualización de No Man’s Sky ha tenido más éxito que la anterior; esto fue especialmente cierto en nuestra última actualización Atlas Rises. Obliga al equipo a impulsarnos aún más. Este viaje está lejos de terminar, y es emocionante estar trabajando de nuevo en algo que sabes que sorprenderá a la gente.

No se sabe exactamente la fecha de lanzamiento de No Man’s Sky en Xbox One, ni si su precio será el mismo que actualmente tiene para PS4.

