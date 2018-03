El Tribunal Supremo de Nueva York se pronunció por unanimidad en contra de la actriz y alguna vez cantante Lindsay Lohan en su demanda por invasión de privacidad contra los fabricantes del videojuego Grand Theft Auto V.

Un panel de jueces del Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo de un tribunal inferior a favor de la empresa matriz del videojuego Take-Two Interactive. Lohan demandó a la compañía en el 2014 alegando que un personaje llamado Lacey Jonas era su doble.

El personaje de Lacey Jonas fue descrito como una “cantante/actriz que se esconde de los paparazzi”. Ella aparece en la portada del juego vistiendo un bikini mientras se toma una selfie y hace con su mano la famosa señal de la paz.

Lohan afirmó que GTA le robó su “retrato y persona” para el personaje e interpuso una demanda. Sin embargo, la Corte de Apelaciones no estuvo de acuerdo.

La corte declaró:

Las representaciones artísticas son representaciones satíricas, indistintas, del estilo, el aspecto y la personalidad de una mujer joven moderna y playera que no son razonablemente identificables como [Lohan].

El personaje de Jonas simplemente no es reconocible como [Lohan] en tanto que una representación artística genérica de una mujer de ‘veintitantos años’ sin ninguna característica física particular que la identifique, declaró el fallo.

Es indiscutible que los acusados no se refirieron a la demandante en GTA, no usaron su nombre en GTA y no usaron una fotografía de ella en ese juego.