Google Maps te permite jugar a encontrar a Wally en sus mapas

California, Estados Unidos .- Durante una semana la empresa informática Google permitirá que los usuarios de sus plataforma de mapas digitales jueguen a encontrar a Wally, personaje famoso por la serie de libros ¿Dónde está Wally? en donde se debe localizar a un hombre vestido con un suéter y gorro de franjas rojas y blancas, dentro de imágenes saturadas de personas, animales y objetos.

A través de un comunicado, la compañía detalló que el videojuego es lanzado en el marco del April Fool’s Day (Día de los inocentes en EUA y Reino Unido), agregó que el mismo podrá ser usado en su versión web, o para dispositivos móviles.

“Siempre estoy buscando nuevos lugares fantásticos para explorar. Mi última aventura comenzó en Sun-sational Mountain View, California, donde visité al fabuloso equipo de Google, incluidos los gerentes de producto de Google Maps, Max Greenwald y Shreena Thakore”, comenta Wally en la presentación de la aplicación.

Waldo and his friends just left Google in California for an awesome adventure.

Can you spot them with Google Maps?

When you find him, don’t forget to let us know with #WaldoMaps! https://t.co/jIFTOOgrUm pic.twitter.com/bparGZOWw4

— Google Maps (@googlemaps) 31 de marzo de 2018