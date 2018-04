Mark Zuckerberg responde a las criticas recibidas por Tim Cook director general de Apple

La revelación de que una empresa recopiló de forma ilegal información proveniente de Facebook generó que el director general de Apple, cuestionará el modelo de negocio de la red social, por lo que Mark Zuckerberg respondió al ejecutivo.

En días pasados se reveló que la firma Cambridge Analytica obtuvo datos personales de 50 millones de usuarios de la red social los cuales fueron empleados con fines de marketing político esta situación provocó que el presidente ejecutivo de Apple, Tim Cook, declarará en una entrevista concedida a la MSNBC, que lo ocurrido con Facebook había sido “una invasión de la privacidad” para traficar con las vidas personales de los usuarios.

El directivo añadió que su empresa podría “hacer una tonelada de dinero si quisiéramos sacar dinero de (la información) de nuestros clientes, si nuestros clientes fueran nuestro producto. Hemos decidido no hacerlo… para nosotros, la privacidad es un derecho humano”. De acuerdo con la BBC, cuando fue cuestionado acerca de lo qué haría él si tuviera una situación similar comentó; “Yo no estaría en esa situación”.

En respuesta a estas declaraciones el director general de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que sugerir que a Facebook no le importan sus usuarios por el hecho de que no pagan por usar esa red social era algo “extremadamente simplista”. Agregando “encuentro ese argumento, de que si no estás pagando entonces de alguna manera no nos preocupamos por ti extremadamente simplista y nada alineado con la verdad”, esto en referencia a las afirmaciones de Cook, aunque sin mencionar directamente ni a este ni a Apple.

Y en lo que puede ser tomado como una critica al modelo de negocio de Apple, el cual obtiene la mayoría de sus ingresos mediante la venta de dispositivos móviles y computadoras, Zuckerberg declaró; “Es importante que no desarrollemos todos el síndrome de Estocolmo y dejar que las compañías que trabajan duro para cobrarte más te convenzan de que en realidad ellos se preocupan más por ti. Eso me parece ridículo”.

De igual forma defendió su labor realizado en la plataforma de comunicación social y dijo que toma todas las decisiones sobre la base de lo que es importante para la comunidad de usuarios y que se enfoca mucho menos en el lado comercial del negocio.