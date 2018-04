NASA desarrolla abejas robóticas para explorar Marte

California, Estados Unidos .– Se espera que en la siguiente década el programa espacial estadounidense consiga enviar una nave tripulada a la superficie del planeta Marte y parte de esa iniciativa incluye el uso de abejas robots para explorar al también conocido como plantea rojo.

Bajo el nombre de marsbees estas maquinas tendrán el tamaño aproximado de una abeja, pero con alas del tamaño de una cigarra, “lo que les permitirá volar en la atmósfera ultrafina del planeta. Estarán equipadas con sensores y dispositivos inalámbricos para mapeo y escaneo de señales de vida”, indicó la agencia a través de un comunicado.

Ya que de acuerdo con Chang-kwon Kang, ingeniero aeroespacial, “los resultados numéricos preliminares sugieren que un abejorro con alas de cigarra puede generar suficiente sustentación para flotar en la atmósfera marciana. Ademas de que la potencia requerida por Marsbee se reducirá sustancialmente mediante el uso de estructuras de ala obedientes y un innovador mecanismo de recolección de energía”.

De igual forma se detalla que el proyecto implica el uso de un módulo de aterrizaje similar en algunos aspectos a un rover que podría servir como base para los Marsbees. “Las abejas robóticas podrían ser lanzadas desde allí y luego volver para recargar sus baterías: enviarían datos del sensor mientras navegaban usando Wi-Fi”.

La agenciá informó que la misión se encuentra actualmente en su primera fase, con científicos centrados en el diseño de alas, movimientos y peso para que puedan flotar y desplazarse en la atmósfera marciana. Y que espera que los primeros resultados de la misma estén listos para la siguiente década.

