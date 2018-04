Esta es la razón por la cuales los huracanes llevan nombres de personas

Colorado, Estados Unidos.- La zona del océano Pacifico tendrá este 2018 menos huracanes que el pasado año aseguró un reporte de la NOAA en el mismo se indica que el incremento de la temperatura en el planeta ha favorecido una modificación importante en el comportamiento del clima propiciando menos precipitaciones, pero de mayor intensidad.

La dependencia estadounidense, recordó que otorgar nombres de personas a estos fenómenos naturales ayuda a la difusión de las posibles afectaciones que provocan los mismos y agregó que gran parte de estas transformaciones podrían cambiar este año dependiendo del efecto que genere el fenómeno de “La Niña”, que presentaba hasta la semana pasada condiciones débiles.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional estas variaciones de temperatura en realidad se trata de todo un fenómeno natural global del clima, al cual se le ha denominado El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), informó Notimex.

El mismo se presenta a lo largo del Pacífico Ecuatorial y puede presentar las tres fases siguientes: La Cálida, conocida como “El Niño”. La Fría, conocida como “La Niña”, y Neutral, esta última es la fase donde el océano y la atmósfera se comportan de manera normal. De acuerdo con diversos centros globales de predicción climática, como el Instituto Internacional de Investigaciones para el Clima y La Sociedad (IRI por sus siglas en inglés) y el Centro de Predicción del Clima (CPC por sus siglas en inglés) de la NOAA, para esta primavera se espera que el ENOS se encuentre en una fase neutral.

What a weekend of weather! Check out this NOAA #GOESEast imagery of the #lightning from the severe storms that impacted #Texas, #Mississippi and #Louisiana (4/6/18-4/7/18). See more satellite imagery: https://t.co/Fn8VfYUkY3 pic.twitter.com/YWRQmUoU6s

— NOAA Satellites (@NOAASatellites) 9 de abril de 2018