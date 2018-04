México inicia una investigación por el caso Cambridge Analytica-Facebook

A menos de un mes de que se revelará que la empresa Cambridge Analytica recopiló millones de datos de usuarios de la red social Facebook, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó que investigará los posibles nexos de Cambridge con empresas mexicanas.

Ciudad de México .- Como consecuencia de las acusaciones de robo de datos de más de 87 millones de usuarios de Facebbok por parte de Cambridge Analytica, el INAI informó que inició una investigación para analizar indicios y elementos técnicos para comprobar si hay incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

A través de un comunicado, el instituto detalló que la indagatoria se inició por conducto de la Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado, para analizar indicios y elementos técnicos que permitan conocer el vínculo entre la aplicación Pig.gi (disponible en México y Colombia) y Cambridge Analytica.

En caso de que se compruebe que la compañía ha infringido la ley el organismo indicó que se reserva el derecho de imponer las sanciones correspondientes. De igual forma el INAI propuso al Congreso de la Unión analizar la viabilidad de la introducción de enmiendas a la ley de datos personales para ampliar las facultades del instituto, incluyendo la opción de tomar medidas cautelares cuando se presuman riesgos para los titulares de los datos personales sometidos a tratamiento.

Esta investigación inicia poco despues de que The New York Times y The Observer, revelaron que la información obtenida ilegalmente fue luego utilizados para manipular psicológicamente a los votantes en las elecciones de EUA de 2016, donde Donald Trump resultó electo presidente.

