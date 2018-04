Un sueño deficiente puede provocar un aumento de las proteínas cerebrales relacionadas con la enfermedad mental degenerativa.

Un nuevo estudio reveló que una noche sin dormir causa la acumulación de una proteína vinculada al mal del Alzheimer.

La investigación, que fue realizada en 20 personas, encontró que una noche de insomnio incrementa la proteína beta amiloide en una parte del cerebro en un cinco por ciento.

Las personas con pérdida leve de memoria tienen un 21% más de beta-amiloide en sus cerebros que las personas mayores sanas, mientras que las personas con enfermedad de Alzheimer tienen un 43% más de beta-amiloide.

Este es el primer estudio en mostrar los efectos cerebrales relacionados con el Alzheimer después de una noche sin dormir bien en los humanos. Se consideró que el sueño es vital para eliminar el beta-amiloide, que puede formar placas en el cerebro que bloquean las vías importantes de memoria.

Lo que no está claro es si los efectos de una noche de insomnio son duraderos o pueden mejorar al descansar bien los días siguientes.

Para el estudio, los investigadores examinaron los efectos de la privación del sueño en 20 personas sanas de entre 22 y 72 años en el transcurso de dos noches.

Se le permitió al grupo dormir en una de esas noches de 10 PM a 7 AM, mientras que en la segunda noche se mantuvieron despiertos. Posteriormente, se escanearon sus cerebros, los cuales mostraron un “aumento significativo” de beta-amiloide en dos regiones del cerebro vulnerables al daño en pacientes con Alzheimer.

Después de la noche de insomnio, el grupo mostró un cinco por ciento más de beta-amiloide en comparación a la noche en que si durmieron. Por lo tanto, se le ha pedido a la población dormir lo suficiente para evitar daños al cerebro.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista cientīfica Proceedings of the National Academy of Sciences.

