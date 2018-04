La compañía de música en línea presentará un nuevo formato y buscará lanzar álbumes y canciones que no estén disponibles en otro lugar.

Spotify está desarrollando una nueva versión de su servicio gratuito, el cual será el primer cambio importante desde que la compañía comenzó a cotizar sus acciones la semana pasada.

La empresa modificará su servicio gratuito para que sea más fácil de usar, especialmente para los clientes en teléfonos móviles, comentó una fuente. Se espera el anuncio oficial en un par de semanas.

Además, la empresa comenzaría a crear contenido exclusivo, como lo hacen Netflix, Hulu o Amazon Prime, al buscar acuerdos para que artistas lancen música exclusivamente a través de este servicio.

Esto ya se ha hecho pero de manera temporal. El rapero Chance the Rapper compartió por dos semanas su disco Coloring Book solamente por Apple Music, mientras que Kanye West lanzó The Life of Pablo exclusivamente por Tidal.

Spotify también lo ha logrado, pero solo con sencillo y por un par de días u horas.

De este modo, la empresa musical más popular de streaming busca generar más usuarios y aumentar sus ganancias e inversiones en la bolsa.

También te puede interesar: Compañía estadounidense lanzará al espacio un hotel de lujo