Lanzallamas de Elon Musk es entregado a sus primeros mil clientes

El “encendedor que no es un lanzallamas”, de la empresa Boring Company de Elon Musk, fue entregado este fin de semana a las primeras mil personas que lo habían preordenado desde hace algunos meses.

Musk ofreció una fiesta privada en Los Ángeles para entregar su primer millar de unidades ya que no le fue posible lograr un acuerdo con ninguna compañía de paquetería que pudiera entregar el producto a domicilio debido a que es inflamable y peligroso.

Para amenizar la entrega del producto, Boring Company contrató a un mariachi y un camión de comida mexicana ofreciendo churros y jugos.

El encendedor gigante recibió por nombre “No es un lanzallamas” para poder ser legalmente vendido y distribuido en Estados Unidos y el resto del mundo. Un total de 20 mil unidades fueron ordenadas a un precio de 500 dólares cada una, generando ganancias para la compañía por 10 millones de dólares.

Para evitar lesiones y demandas de parte de sus clientes, Musk compartió los términos y condiciones del No es un lanzallamas en su cuenta de Twitter:

“Por favor, siga las instrucciones para evitar quemar cosas involuntariamente”.

También se le pidió a los nuevos dueños de este producto aceptar las siguientes condiciones

“Entiendo que la Boring Company no es responsable por nada que yo haga con este producto, sin importar que tan genial o estúpido sea”.

Terms & conditions for “Not-a-Flamethrower”

Please use as directed to avoid unintentionally burning things down. For simple & concise instructions, we drew upon wisdom in great Dr Seuss book “Green Eggs and Ham”. #ThrowFlamesResponsibly pic.twitter.com/kgj8W8EOLJ

— Elon Musk (@elonmusk) June 9, 2018