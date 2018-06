NASA pierde contacto con el rover Opportunity debido a una tormenta de arena marciana

California, Estados Unidos .– Desde el año 2004 el rover Opportunity se encuentra explorando la superficie de Marte y enviando información a la Tierra, que ha servido para la planeación de la misión que busca llevar al hombre al planeta rojo, pero esta semana la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) reveló que una tormenta de polvo inhabilitó al laboratorio espacial.

A través de un comunicado, la agencia estadounidense explicó que la arena marciana impidió que las baterías solares del robot se recargaran por lo que en el momento que su sistema detectó un nivel extremadamente bajo de energía puso al rover en estado de hibernación, en el cual todos los subsistemas del aparato se apagan, a excepción del cronómetro de la misión.

La tormenta que opacó al Sol sobre el Valle de la Perseverancia, zona del planeta rojo donde trabaja Opportunity, fue detectada por primera vez el pasado 30 de mayo y desde entonces el fenómeno ha llegado a cubrir un área de 35 millones de kilómetros cuadrados, lo que equivaldría a un cuarto de la superficie del planeta.

Science operations for Opportunity are temporarily suspended while it waits out a Martian dust storm. The dust in the atmosphere is impacting the amount of power generated by the rover’s solar panels. https://t.co/897LCuqMWX (Blue dot is approx location of rover.) pic.twitter.com/tY4aVfNyEz

“De ninguna manera estamos fuera de peligro aquí”, dijo John Callas, gerente del proyecto Opportunity en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en Pasadena, California. “Esta tormenta representa una amenaza y no sabemos cuánto tiempo durará, así como no sabemos cómo estará el ambiente una vez que se disipe”.

Ahora los investigadores esperan que pase la tormenta marciana para que las baterias solares vuelvan a cargarse y poder seguir en contacto con el Opportunity. Los controladores intentaron, el pasado 12 de junio, hacer contacto con el laboratorio espacial, pero la sonda no respondió.

“Tengan en mente que estamos hablando de una sonda que ha estado trabajando en Marte por 15 años y estaba diseñada para tan solo 90 días. No puede ser mejor que eso”, recordó Jim Watzin, director del programa de exploración a Marte de la NASA.

Con información de Televisa News y RT.

The Martian dust storm blotting out the sun above Opportunity has continued to intensify. It blankets a quarter of the planet. All rover subsystems are off, except a mission clock, programmed to wake the computer to check power levels. Full status report: https://t.co/VwuuPwEpPA pic.twitter.com/rQvHDsxuQj

— Spirit and Oppy (@MarsRovers) 13 de junio de 2018